Legia jednak pobiła rekord? Nowe wieści w sprawie najdroższego transferu

10:29, 6. września 2025 10:59, 6. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa wzmocniła latem atak Miletą Rajoviciem. Z najnowszych doniesień portalu Legia.net wynika, że faktycznie pobiła tym samym rekord transferowy Ekstraklasy.

Mileta Rajović
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mileta Rajović

Rajović jednak rekordowym transferem Ekstraklasy?

Legia Warszawa sprowadziła tego lata nowego napastnika. Na Łazienkowską trafił Mileta Rajović, a media informowały o rekordowej kwocie w postaci aż trzech milionów euro. Na przestrzeni kolejnych tygodni temat tego transferu, a w szczególności wydana na niego suma, był szeroko dyskutowany. To ważna kwestia, gdyż w grę wchodzi rekord transferowy całej Ekstraklasy. Pojawiły się sugestie, że Watford otrzymał za niego znacznie mniejszą kwotę, a do umowy wpisano liczne bonusy, które niekoniecznie się spełnią.

Swego czasu Maciej Szymczyk z portalu Legia.net twierdził, że polski klub wydał na niego 1,5 mln euro, a kolejne 1,5 mln euro zostało wpisane w ramach bonusów. Teraz przekazał nowe informacje – wynika z nich, że Legia faktycznie pobiła rekord transferowy Ekstraklasy w wysokości trzech milionów euro. Na konto Watfordu wpłynęła już teraz połowa tej kwoty, a druga została rozłożona na raty.

26-letni Duńczyk uzbierał już dla Legii trzy bramki w ośmiu występach. Edward Iordanescu jest zwolennikiem piłkarzy o jego charakterystyce – wysokich, którzy dobrze czują się w polu karnym i z łatwością wygrywają pojedynki główkowe. Pod nieobecność kontuzjowanego Jeana-Pierre’a Nsame oraz po prawdopodobnym odejściu Ilii Szkurina to właśnie Rajović będzie kluczową postacią ofensywy warszawskiej Legii.