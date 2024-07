Legia Warszawa jest w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Wojskowi oficjalnie poinformowali o pozyskaniu bramkarza. Zawodnikiem stołecznej ekipy został Marcel Mendes-Dudziński.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Legii Warszawa

Marcel Mendes-Dudziński został nowym bramkarzem Legii Warszawa

Legia Warszawa w trakcie trwającego okna transferowego jest aktywna. Jak dotąd ekipę Goncalo Felipo wzmocniło już pięciu graczy. Ostatnim nowym zawodnikiem został bramkarz, reprezentujący ostatnio barw Benfiki Lizbona.

“Młodzieżowy reprezentant Polski Marcel Mendes-Dudziński został zawodnikiem Legi Warszawa. Sprowadzony z Benfiki SL 19-letni bramkarz podpisał kontrakt do końca maja 2028 roku” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

Młodzieżowy reprezentant Polski to wychowanek Pogoni Szczecin, który swoich sił za granica spróbował już latem 2021 roku. Wówczas trafił do Akademii Piłkarskiej Benfiki Lizbona. Zanim zawodnik wzmocnił natomiast Portowców, to swoje umiejętności piłkarskie podnosił w takich klubach jak UKS Brazil de Bola czy Błękitni Stargard.

W ostatnim sezonie Mendes-Dudziński rozegrał łącznie 10 spotkań, w tym trzy w Lidze Młodzieżowej UEFA. Na europejskiej scenie stracił sześć bramek. Ogólnie, licząc wszystkie występy, dwukrotnie zachował czyste konto. Nowy nabytek Wojskowych na dzisiaj o miejsce w składzie Legii może rywalizować z takimi golkipera jak: Kacper Tobiasz, Dominik Hładun czy Gabriel Kobylak.

Stołeczna drużyna ligowe zmagania zacznie już 20 lipca. W roli gospodarza zmierzy się wówczas z Zagłębiem Lubin.

