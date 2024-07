Zaskakujący ruch Rakowa Częstochowa. Piłkarz przywrócony do drużyny

Tomasz Włodarczyk informuje, że Sonny Kittel został przywrócony do pierwszej drużyny Rakowa Częstochowa. 31-letni pomocnik pojawił się dziś na treningu prowadzonym przez Marka Papszuna.

PressFocus Na zdjęciu: Sonny Kittel

Sonny Kittel trenuje z zespołem

Decyzja o ponownym włączeniu Sonny’ego Kittela do głównej grupy zawodników w Rakowie Częstochowa rodzi pytanie o to, czy Marek Papszun zmienił swoje podejście do niemieckiego piłkarza. W ostatnich tygodniach sytuacja ofensywnego pomocnika była niepewna, a jego przyszłość w pod Jasną Górą pozostawała pod znakiem zapytania.

Kittel zasilił częstochowski klub latem zeszłego roku i wiązano z nim spore nadzieje. Po rozczarowującej rundzie jesiennej został wypożyczony do australijskiego Western Sydney Wanderers. 31-latek jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników całej PKO Ekstraklasy.

Obecny szkoleniowiec Medalików w maju stwierdził, że Niemiec nie ma przyszłości w klubie. – Sonny Kittel jest piłkarzem Rakowa, ale nie widzę go w swoich planach – przyznał Papszun. Dzisiaj Tomasz Włodarczyk ujawnił, że piłkarz pojawił się na środowych zajęciach.

– Do tej pory był od niego odsunięty – podobnie jak Łukasz Zwoliński i Adnan Kovacević, którzy do tej pory trenują indywidualnie i klub chce się ich pozbyć – dodał dziennikarz. Raków w pierwszej kolejce ligowej zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin (21 lipca) o godz. 20:15.