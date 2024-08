Legia sprowadzi piłkarza Manchesteru United. Zaplanowano testy medyczne!

Legia Warszawa dopina zaskakujący transfer. Do stołecznej ekipy trafi Maxi Oyedele z Manchesteru United. W najbliższych dniach przejdzie testy medyczne - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Legia dogadała się z Manchesterem United

Legia Warszawa jest bliska bardzo zaskakującego wzmocnienia. W ramach transferu definitywnego ma się do niej przenieść Maxi Oyedele. Młodzieżowy reprezentant Polski od lat jest związany z Manchesterem United, gdzie występuje dla różnych drużyn młodzieżowych. Miał okazję sprawdzić się również w trakcie okresu przygotowawczego do sezonu 2024/2025. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że 19-latek ma już zaplanowane testy medyczne, które odbędą się w ciągu najbliższych dni. Po ich zaliczeniu dojdzie do podpisania kontraktu.

Oyedele przeniesie się do Legii na stałe. Kwota wykupu nie będzie duża, natomiast Manchester United zapewnił sobie dość duży procent od kolejnego transferu. Środkowy pomocnik uchodzi za spory talent, który może wiele osiągnąć w seniorskiej piłce.

Dla Legii Warszawa będzie to ostatni letni transfer. Oprócz Oyedele, w tym okienku udało jej się sprowadzić Rubena Vinagre, Luquinhasa, Marcela Menedsa, Claude Goncalvesa, Jeana-Pierre’a Nsame, Sergio Barcię, Kacpra Chodynę oraz Migouela Alfarelę.

Oyedele ma za sobą występy w Premier League U18 oraz Premier League 2, gdzie grają rezerwy największych klubów w Anglii. Jest również regularnym młodzieżowym reprezentantem Polski – grał dotychczas dla ekip U18, U19 oraz U21.

