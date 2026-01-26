Legia Warszawa chce nowego napastnika. Padła kwota transferu

11:49, 26. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl

Legia Warszawa jest zainteresowana Rafałem Adamskim z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił potencjalną kwotę transferu napastnika.

Marek Papszun
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Rafał Adamski przymierzany do Legii

Legia Warszawa podejmie Koronę Kielce w niedzielę (1 lutego, godz. 17:30) w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie będzie wyjątkowe dla stołecznego klubu, ponieważ na ławce trenerskiej zadebiutuje Marek Papszun, który zimą przeprowadził się z Rakowa Częstochowa.

Do tej pory drużynę zasilił bramkarz Otto Hindrich z CFR Cluj za 600 tysięcy euro. Wciąż jednak na radarze pozostaje nowy napastnik. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, Legia jest zainteresowana Rafałem Adamskim z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 24-letni snajper w rundzie jesiennej Betclic 1. Ligi imponował formą – strzelił 11 goli i dorzucił 10 asyst. Wcześniej występował w Zagłębiu Lubin czy Warcie Poznań.

Za zawodnika Pogoni Legia miałaby zapłacić około 100 tysięcy euro – wynika z doniesień Włodarczyka. Kontrakt Adamskiego obowiązuje do końca bieżącego sezonu. – Adamski mógłby sporo dać w kontekście rotacji. Nie zdziwiłbym się też, gdyby po zakończeniu okienek w Europie przyszedł jeszcze jeden napastnik – podkreślił dziennikarz.

Jesienią w zespole Wojskowych rozczarowali napastnika. Mileta Rajović strzelił trzy gole w lidze, Ermal Krasniqi dwukrotnie trafienie wpisał się na listę strzleców, a Antonio Conte trafił do siatki w Lidze Konferencji. Z kolei Jean-Pierre Nsame przechodzi rehabilitację po poważnej kontuzji ścięgna Achillesa.

