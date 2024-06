Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Luquinhas wraca do Legii Warszawa

Potwierdzają się medialne spekulacje o powrocie Luquinhasa do Legii Warszawa. Brazylijski ofensywny pomocnik ma za sobą przeciętny okres w Fortalezie i spróbuje odbudować swoją formę w dawnym klubie. Do stolicy Polski wróci na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

“Fortaleza Esporte Clube ogłasza wypożyczenie pomocnika Luquinhasa do Legii Warszawa na jeden sezon, z umową ważną do 30.06.2025 z opcją wykupu po tym okresie. Zakończenie negocjacji uzależnione jest od badań lekarskich” – poinformował brazylijski klub.

Testy medyczne mają się odbyć w najbliższych dniach. Jak informują brazylijskie media, na które powołuje się serwis WP SportoweFakty, zawodnik już wyleciał do Polski.

Luquinhas występował w Legii Warszawa w latach 2019-2022. Dla pomocnika jest to klub, w którym rozegrał największą liczbę spotkań. Łącznie zanotował 110 meczów, zdobył w nich 12 goli oraz 19 asyst. Brazylijczyk ze stołeczną ekipą dwa razy świętował zwycięstwo w Ekstraklasie.

W 2022 roku Luquinhas odszedł do New York Red Bulls, a Legia otrzymała za niego 3.2 miliona euro. Jeśli piłkarz wróci do dobrej dyspozycji, to bez wątpienia może stać się ważną postacią w drużynie trenera Goncalo Feio.

