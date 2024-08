fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer i Marc Gual

Blaz Kramer znalazł się na celowniku CSKA Sofia

Legia Warszawa w tej kampanii ma zamiar powalczyć o trofea w PKO BP Ekstraklasie i w Pucharze Polski. Tymczasem niewykluczone, że wkrótce Wojskowi doznają solidnego osłabienia. Ciekawe wieści przekazał serwis Tema Sport.

Źródło przekonuje, że klub z Bułgarii poważnie zainteresował się pozyskaniem Blaza Kramera. 15-krotny mistrz Polski podobno doszedł już do porozumienia z Bułgarami w sprawie sprzedaży zawodnika. Suma transakcji ma wynieść mniej więcej 700-800 tysięcy euro.

Aby transfer z udziałem Słoweńca doszedł do skutku, to do ustalenia pozostało już tylko kilka szczegółów. Gdy to się stanie, to rosły zawodnik będzie reprezentował barwy ekipy z Sofii.

Kramer dołączył do Legii latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z FC Zurich. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy między innymi takich ekip jak Wolfsburg II czy NK Aluminij. W tej kampanii 28-latek jak na razie wystąpił w 11 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i cztery asysty.

Jeśli transakcja z udziałem Kramera dojdzie do skutku, to przed Kramerem zapowiada się ciekawa rywalizacja o grę w ataku. Na dzisiaj napastnikami CSKA są między innymi: Ilian Antonov, Ivan Tasev czy Goduine Koyalipou.

CSKa Sofia aktualnie w tabeli ligi bułgarskiej plasuje się na 13. miejscu z zaledwie trzema punktami na koncie. W sześciu spotkaniach drużyna zaliczyła tylko jedno zwycięstwo i aż pięć porażek.