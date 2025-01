Legia w poszukiwaniu nowego napastnika. Mierzy wysoko

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia wykazywała zainteresowanie Karolem Świderskim

Legia Warszawa w tym sezonie wciąż liczyć się w grze na trzech frontach. Stołeczna ekipa oprócz meczów w PKO BP Ekstraklasie ma też w swoim harmonogramie występy w Pucharze Polski i w Lidze Konferencji. To jednocześnie wymusza na Wojskowych posiadanie szerokiej kadry. Ostatnio działacze klubowi pracują nad pozyskaniem nowego napastnika. Ciekawe wieści przekazał Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet.

Podsumowanie rundy jesiennej Legii Warszawa

Źródło podaje, że czołowy polski klub sprawdzał możliwość sfinalizowania transferu z udziałem Karola Świderskiego. Informacje potwierdził menedżer piłkarza. Taki obrót wydarzeń sugeruje, że Legia mierzy naprawdę wysoko, chcąc pozyskać nowego gracza do ataku.

Świderski aktualnie broni barw Charlotte FC. Zawodnik od dłuższego czasu nie ukrywa, że chciałby wrócić do gry w Europie, biorąc pod uwagę różne rozwiązania. Wiosną minionego roku piłkarz grał w Hellasie Werona. Ostatnio nie brakowało spekulacji, że Świderski może wrócić do Włoch. W każdym razie tego typu informacji nie potrafił agent gracza Mariusz Piekarski.

Świderski do ekipy z MLS trafił w styczniu 2022 roku z PAOK-u Saloniku za ponad 4,5 miliona euro. Reprezentant Polski jak na razie zaliczył 71 ligowych spotkań za oceanem, notując w nich 28 trafień i 11 asyst. Aktualna umowa piłkarza z Charlotte FC obowiązuje do końca grudnia tego roku. Rynkowa wartość zawodnika według Transfermarkt to z kolei pięć milionów euro.

Czytaj więcej: FC Barcelona wybrała następcę Araujo. Sprawa ma być przesądzona