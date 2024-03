Legendarny piłkarz Juventusu mógł przed laty trafić do Realu Madryt

IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Claudio Marchisio

Marchisio został legendą Juventusu

Rozegrał w Turynie 389 spotkań

Pomocnik zdradził, że odrzucił ofertę Realu

Marchisio zrezygnował z gry dla Realu Madryt

Claudio Marchisio został legendą Juventusu, w którym występował praktycznie przez całą karierę. Pomocnik w międzyczasie był raz wypożyczony do Empoli, a ostatnie kilka miesięcy kariery spędził w Zenicie. W Turynie rozegrał 389 spotkań, zdobył 37 goli i zaliczył 42 aysty.

Okazuje się jednak, że jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Gdy był jeszcze młodym i niedoświadczonym piłkarzem mógł przenieść się do Realu Madryt. Pomocnik ostatecznie nie skorzystał z tej oferty.

– Byłem bardzo młody. Była taka możliwość, aby dołączyć do Realu. Grałem w Serie B z Juventusem i właśnie dostałem się do pierwszego składu, o którym marzyłem. Szczerze mówiąc, nie wydawało mi się sprawiedliwe, by odejść w takim momencie. Juventus to klub, w którym dorastałem i zawsze byłem jego fanem – przyznał Marchisio.

