Kariera Phillipsa na zakręcie. Anglik może wrócić do byłego klubu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips prawdopodobnie nie zostanie wykupiony przez West Ham United

Tym samym Anglik wróci do Manchesteru City

Jednak pobyt 28-latka na Etihad może być chwilowy, bowiem zawodnik znalazł się na oku Leeds United

Leeds United chce Kalvina Phillipsa

Ostatnie dwa lata w wykonaniu Kalvina Phillipsa z pewnością nie należą do najłatwiejszych. Zawodnik nie zdołał przebić się do składu Manchesteru City, który postanowił go wypożyczyć tej zimy do West Hamu United. Anglik w zespole “Młotów” również zawodzi, przez co, jak donosi “The Mirror”, klub nie zdecyduje się na jego wykup.

Brytyjska prasa donosi również, że Kalvin Phillips latem może na stałe rozstać się z Manchesterem City. Reprezentant Anglii bowiem znalazł się na celowniku byłego klubu – Leeds United. Ponowne przyjście Elland Road wiązałoby się również z dużą obniżką pensji.

Kalvin Phillips w obecnie trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań. Udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w grudniu zeszłego roku, kiedy Manchester City podejmował Crvenę Zvezdę Belgrad w Lidze Mistrzów.

