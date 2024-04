Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Liczne media od dłuższego czasu donoszą o klubach zainteresowanych Youssoufem Fofaną

Pomocnik AS Monaco ostatnio puszczał oczko w stronę AC Milanu

Włosi muszą jednak liczyć się z konkurencją w postaci reprezentantów Premier League

Fofana pożądany również w Anglii. Milan ma rywali

Youssouf Fofana przeżywa najlepszy okres swojej kariery. Od 2022 roku został reprezentantem Francji, jest też jednym z kluczowych elementów AS Monaco. Wiele wskazuje wręcz na to, że 25-latek powinien postawić kolejny krok i odejść do innej drużyny. Od dłuższego czasu jego usługami interesuje się AC Milan. Sam piłkarz puścił ostatnio oczko w kierunku Włochów. Prawdopodobnie będzie miał jednak więcej opcji do wyboru.

Jak poinformowali dziennikarze Calciomercato, Francuz znalazł się też na liście reprezentantów Premier League. Mowa konkretnie o Manchesterze United oraz West Hamie United, które latem zamierzają znacznie wzmocnić swoje drugie linie. Według wspomnianego źródła, zespół z Księstwa oczekuje za swojego podopiecznego około 30 milionów euro.

Fofana rozegrał w tym sezonie już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

