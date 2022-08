Zapytałem Johna van den Broma o transfer Michała Helika do @LechPoznan. Holender mówi wprost: „Szukamy stopera. I czekamy na Helika, od 3 tygodni. Nie jest łatwo, bo ciagle go z nami nie ma, ale musimy to zaakceptować i korzystać z tych piłkarzy, których mamy”. @SportINTERIA