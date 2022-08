fot. PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań w czwartek rozegra kolejny mecz w tym sezonie w europejskich pucharach. Tym razem na drodze Kolejorza stanie Vikingur Reykjavik. Przed tym starciem opinią na temat rywala oraz oczekiwaniami względem potyczki z wyspiarzami podzielił się trener mistrzów Polski.

Lech w czwartek wieczorem rozegra mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Mistrz Polski stanie do rywalizacji z Vikingur Reykjavik

John van den Brom wyraził kilka zdań przed potyczką z ekipą z Islandii

“Lech jest faworytem tego meczu w stopniu 60 do 40”

Lech Poznań jest coraz bliżej gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Przed ekipą Johna van den Broma już tylko dwie przeszkody, aby móc grać jesienią na arenie międzynarodowej. Opiekun Lecha wydaje się, że jest dobrej myśli przed potyczką z przedstawicielem ligi islandzkiej.

– Nastroje w drużynie są zdecydowanie lepsze, niż w momencie, gdy przejąłem stery nad zespołem. Cieszy to, że możemy grać nie tylko w Ekstraklasie, ale też w europejskich pucharach. W lidze idzie nam ostatnio trochę gorzej, ale pracujemy nad tym, aby to poprawić. Teraz jednak koncentrujemy się nad grą w eliminacjach Ligi Konferencji Europy – mówił trener John van den Brom na przedmeczowej konferencji prasowej transmitowanej przez Lech TV.

– Przyjdzie nam się zmierzyć z silnym zespołem. Jesteśmy jednak przygotowani na to, aby stanąć do rywalizacji z Vikingu Reykjavik. Zależy nam na tym, aby grać swoje. Na tym się skupiamy – dodał opiekun Kolejorza.

– Lech jest faworytem tego meczu w stopniu 60 do 40. To starcie mistrzów krajów. W sumie teraz myślę, że dołożyłem dodatkowej presji na drużynie, ale być może to dobrze. W Holandii jest tak, że jeśli masz dobry zespół, to chcemy zagrać w piłkę i wygrać – kontynuował van den Brom.

Opiekun lechitów wypowiedział też kilka słów na temat miejsca, w którym przyjdzie grać jego drużynie. – Bardzo dobrze dla zespołu poznać nowy kraj i kulturę, ale najważniejsze jest już jutrzejsze spotkanie. To jest też najważniejsza rzecz. Chociaż Islandia jako kraj bardzo nam się podoba – przekonywał Holender.

Lech czwartkowe starcie rozegra na Stadion Víkingsvoellur. Mecz odbędzie się o godzinie 20:45.

