Lech z dużym transferem. Polak z Serie A!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech sięga po pomocnika. 13 meczów w Serie A

Lech Poznań w nowy sezon wszedł z nowym trenerem. Niels Frederiksen w czterech meczach PKO BP Ekstraklasy wywalczył siedem punktów. Na ten dorobek złożyły się zwycięstwa z Górnikiem (2:0) i Lechią (3:1), a także remis z Rakowem (0:0). W 2. kolejce Kolejorz doznał porażki z Widzewem Łódź (1:2).

Frederiksen ma pomysł na drużynę, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedniego materiału. Transfery przeprowadzane przez poznaniaków trudno określić mianem konkretnych wzmocnień. Teraz ma się to zmienić. Przemysław Michalak z portalu Weszło.com zdradził, że Lech jest o krok od pozyskania zawodnika z Serie A. Nowym graczem ekipy ze stolicy Wielkopolski ma zostać Filip Jagiełło.

Wszechstronny pomocnik dołączy do Lecha na zasadzie transferu definitywnego, który ma zostać sfinalizowany w kolejnym tygodniu. Pięć i pół oku – tyle 27-latek spędził we Włoszech. W zimie 2019 roku Genoa zapłaciła za niego Zagłębiu Lubin dwa miliony euro. Jagiełło był wypożyczany do Brescii i Spezii, a w Serie A udało mu się rozegrać 13 spotkań, w których zanotował dwie asysty.

