Lech Poznań sięga po talent z Ruchu Chorzów. Wiosnę spędzi na Cichej

Bartłomiej Barański, niespełna 19-letni ofensywny pomocnik, został zawodnikiem Lecha Poznań. Piłkarz pozostanie jednak na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów do końca sezonu, poinformowały kluby w oficjalnym komunikacie.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Barański wraca do Lecha Poznań

Bartłomiej Barański, jeden z najbardziej obiecujących młodzieżowców polskiej piłki, podpisał kontrakt z Lechem Poznań obowiązujący do czerwca 2029 roku. Transfer gotówkowy młodego pomocnika z Ruchu Chorzów obejmuje także bonusy dla klubu z Chorzowa, a sam zawodnik dokończy rundę wiosenną na wypożyczeniu w dotychczasowej drużynie.

– Decyzja o odejściu była dla mnie bardzo trudna. Wiele zawdzięczam Ruchowi, ale wybór padł na powrót do Lecha, gdzie zaczęła się moja droga – przyznał Barański. Zawodnik podkreślił, że pozostanie w Chorzowie na wypożyczeniu będzie korzystne zarówno dla niego, jak i dla klubów.

Młody pomocnik trafił na Cichą w 2022 roku z akademii Lecha Poznań. W wieku 15 lat i 290 dni zadebiutował w barwach Ruchu w meczu Pucharu Polski przeciwko Zniczowi Pruszków, stając się jednym z najmłodszych debiutantów w historii klubu. Wiosnę 2023 spędził na wypożyczeniu w Odrze Wodzisław, by wrócić do Chorzowa i we wrześniu zadebiutować w Ekstraklasie jako 16-latek. W minionym sezonie rozegrał 7 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej i zdobył gola przeciwko Radomiakowi.

Jesienią 2023 roku Barański wyróżniał się w Betclic 1 Lidze, zdobywając 6 bramek w 16 występach. Został również uznany za najlepszego zawodnika listopada i grudnia na tym poziomie rozgrywkowym. Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy Ruchu, nie krył zadowolenia z wypracowanego porozumienia: – Udało się zapewnić Bartkowi pozostanie w naszym klubie na rundę wiosenną, co pozwoli mu kontynuować rozwój i pomóc nam w realizacji celów.