Lech Poznań rozstał się z piłkarzem. Klub wysłał zawodnika za granicę

Lech Poznań wypożyczył Krzysztofa Bąkowskiego do KFUM Oslo. 23-letni bramkarz pozostanie w norweskim klubie do końca grudnia 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Krzysztof Bąkowski wypożyczony do Norwegii

Lech Poznań rozpoczął rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy od dwóch porażek – z Lechią Gdańsk (1:3) i z Piastem Gliwice (0:1). Obecnie Kolejorz zajmuje odległą 9. pozycję w tabeli, a przed zespołem Nielsa Frederiksena kolejne wyzwania. Już w lutym drużyna z Poznania zmierzy się z KuPS Kuopio w fazie play-off Ligi Konferencji.

Zimą do Lecha dołączył Płamen Andreev, który został wypożyczony na najbliższe pół roku z Feyenoordu Rotterdam. Klub posiada również opcję wykupu bramkarza po zakończeniu wypożyczenia. Bułgar w dotychczasowych meczach przesiedział na ławce rezerwowych.

Tymczasem w sobotę klub poinformował, że Krzysztof Bąkowski został oficjalnie wypożyczony do Norwegii. 23-latek spędzi w KFUM Oslo do końca grudnia 2026 roku. W poprzednim sezonie zespół zajął dwunaste miejsce w tabeli Eliteserien.

Bąkowski jest wychowankiem Lecha Poznań. W pierwszym zespole jeszcze nie zadebiutował w oficjalnym meczu, ale w rezerwach Kolejorza rozegrał 50 spotkań. W przeszłości zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń do Stomilu Olsztyn, Polonii Warszawa, Radomiaka Radom oraz Stali Rzeszów. Obecnie pierwszym bramkarzem Lecha pozostaje Bartosz Mrozek, a Bąkowski będzie miał okazję rozwijać swoje umiejętności w nowym środowisku.