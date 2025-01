Lech pobił rekord transferowy PKO Ekstraklasy! Klub zaskoczył kibiców

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Walemark

Lech płaci 1,8 miliona euro za Walemarka! Nowy rekord Ekstraklasy

Lech Poznań w ostatnich latach dokonał kilku dużych transferów. W głównej mierze były to jednak transakcje wychodzące, bowiem Kolejorz sprzedawał swoich wychowanków za spore sumy do innych, Zachodnich klubów. Zdarzały się także rekordowe transfery do zespołu i dla całej ligi. Tak było chociażby w przypadku Ali Gholizadeha, który do Poznania trafił za około 1,7 miliona euro.

Teraz Kolejorz przebił jednak samego siebie i ustanowił nowy rekord transferowy w PKO Ekstraklasie. Jak przekazano w przerwie meczu na stadionowych telebimach, Lech Poznań wykupił Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdam. Szwedzki skrzydłowy podpisał z drużyną Nielsa Frederiksena umowę do końca czerwca 2029 roku. Sebastian Staszewski na platformie X (dawniej Twitter) przekazał z kolei, że kwota transakcji wyniesie 1,8 miliona euro. Tym samym ustanowi nowy rekord naszej ligi.

WIDEO: Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

23-letni Patrik Walemark w tym sezonie rozegrał dla Lecha 12 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro. Skrzydłowy ma na koncie także występy w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, a także powołanie do seniorskiego zespołu narodowego.

