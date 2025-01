Ten gracz nie trafi do Lecha Poznań. Wybrał nowy klub

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Grek nie trafi do Lecha Poznań, wybrał inny klub

Lech Poznań w zimowym okienku transferowym dokonał kilku ciekawych transferów, ale wydaje się, że w zespole wciąż brakuje przynajmniej jednego konkretnego nazwiska. Mowa tu przede wszystkim o linii ataku, która po odejściu na wypożyczenie Filipa Szymczaka jest dość wąska, co przy celach Kolejorza – mistrzostwie Polski – wydaje się być fundamentalną kwestią.

Poza tym przez jakiś czas dyskutowano także nad potrzebą sprowadzenia do klubu nowego obrońcy. W tym temacie w mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu Apostolosem Apostolopoulosem. Temat pozyskania 22-letniego lewego obrońcy był analizowany przez jakiś czas, ale teraz już wiadomo, że gracz Olympiakosu Pireus do Kolejorza nie trafi. Przeniesie się on bowiem na zasadzie wypożyczenia do Panetolikosu, ósmej drużyny ligi greckiej.

WIDEO: Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Lech Poznań aktualnie jest liderem PKO Ekstraklasy z dorobkiem 38 punków i przewagą dwóch oczek nad drugim Rakowem Częstochowa oraz trzech nad Jagiellonią Białystok. Zdaniem wielu kibiców i ekspertów to właśnie zespół Nielsa Frederiksena będzie faworytem do mistrzostwa Polski w rundzie wiosennej.

Zobacz także: Kulisy polsko – bułgarskiej wojny o Pittasa. Kwoty, pensje, bonusy. To dlatego CSKA Sofia wygrała z Legią [TYLKO U NAS]