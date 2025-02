Lech Poznań pozbędzie się pomocnika. Piłkarz wybrał się na testy medyczne

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Stjepan Loncar trafi do Istra 1961

Lech Poznań rozpoczął drugą cześć sezonu od przekonującego zwycięstwa nad Widzewem Łódź (4:1) w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Poza kadrą meczową znalazł się Stjepan Loncar. Jak się okazuje, defensywny pomocnik wkrótce zmieni barwy klubowe.

Jak ujawnił Piotr Koźmiński w poniedziałkowym programie “Nasz News” na kanale Goal.pl, Bośniak zostanie zawodnikiem chorwackiego klubu Istra 1961. To koniec jego przygody w Poznaniu, która trwała od września ubiegłego roku. Zawodnik udał się już na testy medyczne przez sfinalizowaniem umowy.

WIDEO: Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Loncar wystąpił zaledwie w trzech meczach pierwszego zespołu Kolejorza, a dodatkowo rozegrał jedno spotkanie w rezerwach klubu. Do stolicy woj. wielkopolskiego trafił z węgierskiego Ferencvarosu i okazał się wielkim niewypałem. Jego kontrakt z Lech obowiązuje do końca tego sezonu. Istra 1961 to obecnie ósmy zespół chorwackiej ligi i ma trzy punkty przewagi nad strefa spadkową.

W poprzednim sezonie reprezentant Bośni i Hercegowiny całkiem nieźle prezentował się w barwach FC Astany oraz Ferencvarosu , bowiem 28-latek zdołał zgromadzić na koncie sześć trafień oraz sześć samo asyst.