Lech na zakupach w Hiszpanii. Na radarze napastnik Athletic Bilbao

Lech Poznań szuka nowego napastnika, obserwując rynek hiszpański. Jak przekonuje dziennik AS w kręgu zainteresowań Kolejorza znalazł się Javier Marton z Athletic Bilbao.

Źródło: AS

Lech Poznań jest w trakcie poszukiwań nowego napastnika. Jednak, aby dokonać wzmocnienia na pozycji numer dziewięć, najpierw z klubu musi odejść Filip Szymczak. Choć obecny szkoleniowiec Niels Frederiksen zapewniał, że chciałby mieć do dyspozycji młodzieżowego reprezentanta Polski, to jednak dla jego dobra powinien udać się na wypożyczenie. W miejsce młodego snajpera do Poznania może trafić obecny piłkarz Athletic Bilbao – Javier Marton.

Marton to wychowanek Realu Sociedad, który rozpoczynał karierę w niższych klasach rozgrywkowych. W klubie z Kraju Basków nie był w stanie przebić się do pierwszego składu, będąc wypożyczanym do takich zespołów jak Pena Sport FC czy Covadonga.

Latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu dołączył do Athletic Bilbao, lecz i tam nie był w stanie wywalczyć miejsca w składzie. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w drugoligowym CD Mirandes, zdobywając 4 gole w 20 występach w lidze.

Javier R. Beltran dziennikarz portalu AS poinformował, że Marton wzbudził zainteresowania trzech polskich klubów. W tym gronie znalazł się również Lech Poznań. 25-latek przykuł uwagę nie tylko zespołów z PKO BP Ekstraklasy, bowiem napastnika chętnie wypożyczy m.in. Real Saragossa, Albacete, Huesca czy Eldense.

Aktualna umowa Martona z Athletic Bilbao wygasa w czerwcu. Obecnie piłkarz zastanawia się nad dalszym krokiem w karierze. Dziennikarz sugeruje, że napastnik może podjąć decyzję o pozostaniu w obecnym klubie. Ernesto Valverde potrzebuje graczy na pozycji numer dziewięć w obliczu napiętego terminarza. W obecnym sezonie Marton rozegrał zaledwie 3 mecze w La Liga.