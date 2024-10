Barcelona czeka na kontuzjowanych. Kiedy Flick będzie miał pełny skład?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nadal bez kluczowych piłkarzy

Barcelona w El Clasico nie mogła skorzystać z aż sześciu zawodników. W meczu z Realem Madryt Hansi Flick musiał radzić sobie Ronalda Araujo, Marca Bernala, Andreasa Christensena, Erica Garcii, Marca-Andre ter Stegena i Ferrana Torresa. Do gry wrócili za to Frenkie de Jong, Gavi i Dani Olmo. Holender zaliczył już cztery występy, dla 20-latka był to trzeci mecz, natomiast Hiszpan sprowadzony z Lipska po raz drugi zameldował się na murawie po powrocie do dyspozycji niemieckiego trenera.

Jak wygląda aktualna sytuacja nieobecnych w pojedynku z Królewskimi? Tak prezentuje się analiza Diario Sport:

ter Stegen: kolejny sezon

Araujo: przed końcem roku

Christensen: trudno określić

Eric García: ten tydzień

Marc Bernal: kolejny sezon

Ferran: koniec listopada lub początek grudnia

Ter Stegen i Bernal już nie wystąpią w tym sezonie. Araujo rozpoczął intensywne treningi i jest coraz bliższy gry, jednak nie należy spodziewać się jego powrotu przed końcem listopada. W tym terminie do kadry powinien zostać włączony także Ferran Torres. Eric Garcia może usiąść na ławce rezerwowych już w niedzielnych derbach z Espanyolem. Najmniej wiadomo w przypadku Andreasa Christensena.