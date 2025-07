PressFocus Na zdjęciu: Alex Douglas

Alex Douglas na celowniku Trabzonsporu

Lech Poznań przygotowuje się do startu nowego sezonu PKO Ekstraklasy, a także rywalizacji w eliminacjach europejskich pucharów. Mistrzowie Polski również aktywnie pracują na rynku transferowym. Kolejorz do tej pory dopiął przyjście m.in. Mateusza Skrzypczaka czy też Roberta Gumnego. Możemy być pewni, że to nie koniec zbrojeń poznańskiego klubu.

Z informacji przekazanych przez „Taka Gazete” dowiadujemy się, że szeregi Lecha Poznań wkrótce może opuścić Alex Douglas. Jak się okazuje, kluczowy gracz Kolejorza może być bohaterem interesującego transferu. Reprezentant Szwecji wzbudził bowiem zainteresowanie Trabzonsporu. Jeśli zawodnik zdecyduje się na przeprowadzkę do Turcji, to będzie mógł stworzyć linię obrony ze Stafenm Saviciem, byłym graczem Atletico Madryt.

Wspomniane źródło zaznacza, że jednak do transferu Alexa Douglasa do Trabzonsporu jest jeszcze daleka droga. Turecki klub na ten moment bowiem zastanawia się nad złożeniem oferty. Czas pokaże, czy ostatecznie propozycja będzie na tyle satysfakcjonująca, że Kolejorz zdecyduje się na sprzedaż Szweda.

Alex Douglas ma za sobą bardzo dobry sezon. Reprezentant Szwecji rozegrał w nim 28 spotkań w koszulce Lecha Poznań. Defensor bez wątpienia był przez cały rok jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej PKO Ekstraklasie.