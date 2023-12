fot. Imago/Gerard Franco Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona po kontuzji Gaviego ma braki w środku pola

Joan Laporta nie wyklucza wzmocnienia tej formacji zimą

Ewentualny transfer odbędzie się na zasadach wypożyczenia

Barcelona chce wzmocnić środek pola

Problemy finansowe nie pozwalają FC Barcelonie zimą na zbyt dużo. Do klubu na pewno dołączy Vitor Roque, który wzmocni ofensywę. Sztab szkoleniowy nie jest obecnie przekonany do jakości kadrowej w środku pola. Rozczarowuje Oriol Romeu, a Gavi na skutek kontuzji nie zagra do końca sezonu. Joan Laporta ma świadomość, że problem istnieje, dlatego zimą spróbuje go zażegnać.

Według prezydenta Dumy Katalonii, niewykluczone jest ściągnięcie w styczniu pomocnika, który choć w pewnym stopniu zastąpi nieobecnego Gaviego. W grę wchodzi wypożyczenie do końca sezonu. Aby transfer mógł dojść do skutku, konieczne jest znalezienie pewnych funduszy, tak aby wszystko odbyło się w zgodzie z Finansowym Fair Play.

– Jeśli uda nam się uzyskać miejsce w Finansowym Fair Play, koncepcja jest taka, żeby pozyskać pomocnika, który pozwoli nam zrekompensować stratę Gaviego. Byłoby to wypożyczenie do końca sezonu, jak to zrobiliśmy wiele lat temu w przypadku Edgara Davidsa. Mamy trochę miejsca, myślę, że do końca roku, dzięki serii operacji, jakie mamy uruchomione, a jeśli zostaną potwierdzone, będziemy mieli szanse – wyjawił Laporta.

