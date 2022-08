Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon to transferowy cel Chelsea. Zgody na transfer Anglikowi nie daje Everton. W tej sprawie głos zabrał jego trener Frank Lampard.

Chelsea to klub, który chętnie wzmocniłby Anthony Gordon

Everton odrzucił ofertę londyńczyków

Frank Lampard nie gwarantuje jednak, że Anglik zostanie w jego zespole

Everton może nie oprzeć się ofercie Chelsea

Bez punktu po dwóch meczach tego sezonu Premier League pozostaje Everton. Zespół ten w bieżącej kampanii chce przede wszystkim utrzymać się w angielskiej elicie. Pomóc w tym ma Anthony Gordon, czyli 21-letni angielski skrzydłowy, występujący teraz jako wysunięty napastnik. Zawodnik ten wpisuje się w profil piłkarza, którego potrzebuje Chelsea. The Blues przeszli już do ofensywy w sprawie pozyskania Gordona.

Everton na sprzedaży swojego gracza zarobiłby mnóstwo pieniędzy. Do klubu trafiła już oferta transferu na kwotę 45 milionów funtów. To nie zadowoliło Evertonu, który postanowił odrzucić propozycję Chelsea. Pracodawca Gordona oczekuje zarobku w wysokości ponad 50 milionów funtów. Nie wiadomo, czy The Blues spełnią oczekiwania Evertonu. Pewne jest zaś, ze żadnego scenariusza w tej sprawie nie wyklucza Frank Lampard.

– Anthony Gordon jest zawodnikiem Evertonu i to wszystko dla mnie, nie chcę mówić o hipotetycznych założeniach. On jest zawodnikiem Evertonu… ma dla mnie ogromną wartość, dla zespołu. Jest w drużynie na jutro [by zagrać w Nottingham Forest], wszystkie rozmowy, które z nim prowadzę, są prywatne. Nie możesz mnie prosić o zapewnienie czegokolwiek, to będzie naiwne z mojej strony, że zapewnię cokolwiek. Nie mogę zapewnić, że dotrwa do końca okna – powiedział opiekun Evertonu.

