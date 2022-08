Pressfocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wesley Fofana może zostać najdroższym środkowym obrońcą na świecie. Do transferu Francuza, Leicester próbuje przekonać Chelsea.

Chelsea i Leicester prowadzą trudne rozmowy

Ich tematem jest Wesley Fofana

Francuz chce dołączyć do londyńskiej drużyny i wykazuje się sporą determinacją w tej sprawie

Obrońca Leicester marzy o Chelsea

Wesley Fofana sezon 2022/2023 zaczął w Leicester. Francuz rozegrał na razie dwa mecze, ale nie mógł się na nich skupić w pełni. 21-latek marzy bowiem o zmianie pracodawcy. Środkowy obrońca Lisów chce dołączyć do Chelsea, która jest nim bardzo zainteresowana. Obie strony chcą transferu, który zostałby już zrealizowany, gdyby nie trzeba było przekonać pracodawcy Francuza. Piłkarz kilka dni temu porozumiał się bowiem z The Blues w sprawie szczegółów kontraktu.

Chelsea musi przekonać Leicester do zmiany zdania na temat Fofany. Lisy uważają 21-latka za fundament defensywy i nie zamierzają oddać obrońcy do The Blues. Przynajmniej nie za małą kwotę. Londyńczycy wystosowali za stopera dwie propozycje, na odpowiednio 60 i 70 milionów funtów. Leicester postanowiło je odrzucić.

Fofana zdaje sobie sprawę z tego, że o realizację transferu będzie trudno. Wobec tego Francuz postanowił interweniować i poprosił klub o to, aby zaakceptował ofertę złożoną przez Chelsea. Jego zdaniem zaproponowana przez The Blues cena, jest uczciwa. To nie przyniosło skutku, więc 21-latek poprosił trenera Brendana Rodgersa, aby został pominięty w składzie na najbliższy mecz z Southampton. Chelsea liczy, że nie wydadzą na Fofanę więcej, niż 80 milionów funtów. Do przekonania Lisów być może trzeba będzie wydać 85 milionów funtów, co uczyniłoby Francuza najdroższym środkowym obrońcą na świecie. Aktualnie miano to dzierży Harry Maguire (87 milionów euro).

