Lionel Messi wywołał niemałe zamieszanie swoim przylotem do Paryża. Argentyńczyk stłumił innych graczy PSG, w tym także Kyliana Mbappe. Francuskie media szybko zaczęły zastanawiać się nad przyszłością 22-latka w klubie. Sam zainteresowany na początku tygodnia rozmawiał z prezesem ws. swojej przyszłości. Interesujące szczegóły w tej sprawie podała hiszpańska stacja radiowa, Cadena SER.

Kylian Mbappe spotkał się z władzami Paris Saint-Germain

Francuz przedstawił sprawę jasno, czego w ostatnim czasie oczekiwał Nasser Al-Khelaifi

Klubowi koledzy również poznali plany 22-latka na najbliższe miesiące

Kylian Mbappe zadecydował o swojej przyszłości

Dotychczas nadal nie poznaliśmy oficjalnej decyzji Kyliana Mbappe odnośnie przedłużenia swojego kontraktu. Francuskie media od poniedziałku milczą w tej sprawie, nie chcąc podawać nieprawdziwych wiadomości. Wiemy natomiast, że zawodnik spotkał się z klubowymi władzami, w tym z Nasserem Al-Khelaifi.

Młoda gwiazda paryżan na ostatnim spotkaniu ujawniła plany dotyczące dalszej gry w koszulce PSG. Według dziennikarza radiowego Tono Garcii z Cadena SER, Mbappe wypełni kontrakt do końca i wraz z początkiem lipca zasili szeregi Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu.

Francuz wyznał również, że nie przeszkadza mu przybycie do drużyny Lionela Messiego. Co więcej, 22-latek czuje się zaszczycony możliwością gry u boku Argentyńczyka. Paryżanie skompletowali skład o wielkie nazwiska. Głównym celem na sezon 2021/22 będzie zatem wygranie wszystkiego, co tylko możliwe. Nasser Al-Khelaifi kładzie największy nacisk na triumf w Lidze Mistrzów, na który czeka w Paryżu od 2011 r.

Klubowi koledzy również poznali decyzję Mbappe

Fani Paris Saint-Germain nie są jednak zadowoleni z takiego obrotu spraw. Swoje niezadowolenie wyrazili tuż przed starciem w 2. kolejce, kiedy spiker podawał składy na rywalizację ze Strasbourgiem. Wówczas przy nazwisku Mbappe kibice zaczęli wyrażać swoją niechęć do 22-latka, poprzez gwizdy oraz buczenie.

Jednak Mbappe nie przejmuje się opinią. Piłkarz jest świadomy własnego talentu oraz pozostaje lojalny wobec przyjaciół z drużyny i prezesa. Nie zamierza odchodzić teraz. Poinformował wszystkich zainteresowanych, że zbliża się jego ostatni sezon w Ligue 1, ponieważ największym marzeniem 22-latka od zawsze była gra dla Realu Madryt.

W dodatku Francuz na każdym kroku podkreśla, że jest wdzięczy za to, co zaoferowało mu PSG, ale w jego karierze nadszedł też czas na budowanie własnej marki, czego nie może osiągnąć aktualnie z Neymarem i Messim w jednym zespole.

Przeczytaj również: Ronaldo nie znajduje się w planach PSG