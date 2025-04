Kyle Walker zdecydował. Gigant finalizuje hitowy transfer

Milan zamierza na stałe pozyskać Kyle'a Walkera z Manchesteru City. Jak podaje serwis MilanLive.it, dla angielskiego obrońcy przygotowano kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Milan pozyska na stałe Kyle’a Walkera

Kyle Walker trafił do Milanu w styczniu w ramach półrocznego wypożyczenia po tym, jak w Manchesterze City jego sytuacja zaczęła się komplikować. Sezon 2024/25 nie układał się po myśli mistrzów Anglii, a sam zawodnik odczuwał presję mediów oraz kibiców. Wypożyczenie do włoskiego giganta pozwoliło angielskiemu obrońcy się odbudować. Na San Siro Walker szybko udowodnił swoją wartość.

Włodarze Milanu od samego początku rozważali możliwość wykupienia Walkera na stałe, ale decyzję uzależniali od jego postawy na boisku. Solidne występy Anglika w Serie A sprawiły, że klub jest teraz gotowy podjąć konkretne działania. Jak podaje MilanLive.it, Rossoneri przygotowali dla Walkera kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z roczną pensją na poziomie 4,5 miliona euro.

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu pojawiały się informacje , że Walker mógłby wrócić do Premier League i walczyć o miejsce w drużynie Pepa Guardioli. Obecne wiele wskazuje na to, że prawy obrońca skłania się ku kontynuowaniu kariery w Mediolanie. Sam zawodnik ceni sobie atmosferę panującą w klubie i brak nadmiernej presji mediów. 34-letni Walker rozegrał dotychczas 13 spotkań w barwach Milanu. Warto dodać, że jeszcze w rundzie jesiennej pełnił rolę kapitana w The Citizens.