sportpix / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Jonathan Braut Brunes zagra w Rakowie, prywatnie jest kuzynem Erlinga Haalanda

Raków Częstochowa nie spowalnia prac nad budową kadry na nowy sezon. Mimo że rozgrywki w PKO BP Ekstraklasie ruszyły w zeszły weekend, część drużyn wciąż nie zamknęła kadry na rundę jesienną. Wśród nich jest zespół Medalików, który intensywnie pracuje nad następnymi transferami pod Jasną Górę. Wiadomo już, że Marek Papszun otrzyma nowego napastnika, bowiem po meczu z Motorem potwierdził rozmowy z Davidem Ezehem. Napastnik HJK Helsinki niebawem pojawi się na polskich boiskach.

Transfer 18-latka z Finlandii to nie jedyne wzmocnienie formacji ofensywnej zespołu Marka Papszuna. Z informacji, do których dotarł Przegląd Sportowy Onet, wynika, że w Częstochowie zjawi się drugi napastnik. Raków obrał za cel sprowadzenie Jonatana Brauta Brunesa. Norweg na co dzień występuje w lidze belgijskiej, gdzie gra w barwach OH Leuven. Prywatnie jest kuzynek jednej z największych gwiazd futbolu – Erlinga Haalanda.

23-letni snajper z Norwegii trafi do Rakowa w ramach wypożyczenia z opcją wykupu, o czym poinformował Przegląd Sportowy Onet. W poprzednim sezonie mierzący 188 cm snajper strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty w 33 meczach.

Raków w trakcie letniego okna transferowego sprowadził już pięciu nowych piłkarzy. Do Częstochowy przeprowadzili się Patryk Makuch, Adriano, Vasilious Sourli, Kristoffer Klaesson i Lazaros Lamprou. Łącznie na nowych graczy władze Medalików wydały ponad milion euro.