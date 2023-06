Wielki powrót polskiego napastnika? “Coś się w tym temacie dzieje”

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek może zostać w Serie A

Polakiem interesuję się bowiem Genoa

To w tym klubie 27-latek przeżywał najlepszy okres w karierze

Genoa zainteresowana sprowadzeniem Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek w przyszłym sezonie nadal może występować na boiskach Serie A. Polskim napastnikiem interesuje się bowiem Genoa, czyli były klub napastnika Salernitany. O możliwym powrocie 27-latek na Stadio Luigi Ferraris pisał już jakiś czas temu Nicolo Schira. Teraz Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” potwierdza słowa włoskiego dziennikarza w programie “Okno Transferowe”.

– Moim zdaniem Piątek ma duże szanse na pozostanie we Włoszech i będzie to Genoa. Dlaczego? Klub ma tego samego właściciela co Hertha. Coś się w tym temacie dzieje. Byłby to sentymentalny i mocny wizerunkowo powrót – przekazał Tomasz Włodarczyk.

27-krotny reprezentant Polski nie ma najlepszego roku w Salernitanie. Piątek rozegrał 32 spotkania i zdobył tylko cztery bramki. Na wyróżnienie w jego statystykach zasługuje wyłącznie liczba asyst, bowiem zgromadził ich aż pięć, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na typową dziewiątkę w zespole z dołu tabeli Serie A.

