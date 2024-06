Wisła Płock w piątek ogłosiła kolejny transfer. Nowym zawodnikiem "Nafciarzy" został Krystian Pomorski. Co ciekawe, 28-latek przez większą część kariery był związany z pierwszoligowcem.

PressFocus Na zdjęciu: Krystian Pomorski

Oficjalnie: Krystian Pomorski wraca do Wisły Płock

Wisła Płock na przyszły sezon ma ambitne plany. „Nafciarze” chcieliby uzyskać awans do Ekstraklasy, przez co muszą wykonać kawał ciężkiej pracy podczas letniego okienka transferowego. Wczoraj klub ogłosił hitowy transfer. Do drużyny prowadzonej przez Mariusza Misiury przyszedł Maciej Gostomski z Górnika Łęczna.

W piątek Wisła Płock ogłosiła kolejne wzmocnienie. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Krystian Pomorski, który poprzednio występował w Zniczu Pruszków. Czyli zespole wówczas prowadzonym przez Mariusza Misiurę. 28-letni pomocnik związał się z „Nafciarzami” rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że dla Krystiana Pomorskiego to powrót do domu. 28-latek urodził się w Płocku i jest wychowankiem Wisły. Do 2018 roku był związany z „Nafciarzami”, ale w barwach seniorskiego zespołu rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Miało ono miejsce w sezonie 2012/13. Z pewnością teraz pomocnik otrzyma więcej szans na pokazanie swoich umiejętności w niebiesko-białych barwach.

Krystian Pomorski w minionej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Znicza Pruszków na boiskach Fortuna 1 Ligi. 28-letni zawodnik w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty. Co ciekawe, w ubiegłej kampanii Pomorski wraz z drużyną dwukrotnie wygrali mecz z Wisłą Płock.

Sprawdź także: Ważny piłkarz odchodzi z Wisły Płock. Rewolucji ciąg dalszy