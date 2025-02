Królewski zareagował na doniesienia ws. transferu Wisły. Nie pozostawił złudzeń

Jarosław Królewski w mediach społecznościowych zareagował na doniesienia Samuela Szczygielskiego z "Meczyki.pl" o możliwym transferze Wisły Kraków. Wygląda na to, że nic takiego się nie wydarzy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jaroslaw Krolewski

Wisła Kraków nie planuje dodatkowych wzmocnień

Wisła Kraków nie dokonała spektakularnych wzmocnień podczas zimowego okienka transferowego. Co więcej, do klubu dołączył tylko jeden zawodnik. To Marko Poletanović, który miał już okazję grać dla Białej Gwiazdy. Fani krakowskiego zespołu z pewnością liczyli na coś więcej, a przez moment ich nadzieję podgrzał Samuel Szczygielski. Dziennikarz “Meczyki.pl” poinformował bowiem, że Wisła poszukuje nowego skrzydłowego.

Na reakcję ze strony Jarosława Królewskiego nie musieliśmy jednak czekać zbyt długo. Prezes Wisły Kraków dość często w mediach społecznościowych odnosi się do medialnych spekulacji i nie inaczej było tym razem. – V. Basha nie ma pieniędzy na transfery. Nie planujemy obecnie dodatkowego transferu na skrzydło – napisał Królewski w serwisie “X”. Zdaje się, że tym samym rozwiał nadzieje kibiców na ewentualne wzmocnienia tej pozycji.

Wisła Kraków wciąż marzy o powrocie do PKO Ekstraklasy. Jednak sytuacja Białej Gwiazdy w rozgrywkach Betclic 1 Ligi nie wygląda zbyt kolorowo. Drużyna zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i znajduje się poza strefą barażową. W miniony weekend Wisła fatalnie zainaugurowała zmagania w rundzie wiosennej przegrywając przed własną publicznością 0:1 ze Zniczem Pruszków. W następnej kolejce zmierzy się natomiast z Ruchem Chorzów, który również ma aspiracje do awansu.