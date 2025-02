Wisła Kraków działa na rynku. Chce wzmocnić konkretną pozycję

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Biała Gwiazda szuka piłkarza na lewe skrzydło

Wisła Kraków nie jest nadmiernie aktywna podczas zimowego okienka transferowego. Dotychczas do zespołu Białej Gwiazdy dołączył tylko jeden nowy zawodnik, a mianowicie Marko Poletanović. Przypomnijmy, że defensywny pomocnik miał już okazję grać pod Wawelem od lutego do lipca 2022 roku. Teraz 31-letni Serb zaliczył powrót do drużyny z województwa małopolskiego, której postara się pomóc wywalczyć upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy.

Niewykluczone, że Wisła Kraków tej zimy dokona jeszcze jednego wzmocnienia składu. Jak poinformował Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl”, dyrektor sportowy pierwszoligowego klubu – Vullnet Basha – szuka bowiem piłkarza na lewe skrzydło. Ekipie prowadzonej przez Mariusza Jopa przydałoby się zwiększenie rywalizacji na tej pozycji, dlatego trwają prace nad takim transferem. W tym momencie ciężko powiedzieć, kto może trafić na Reymonta.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Czasu jednak nie pozostało wiele, ponieważ okno transferowe w Polsce zamyka się już w najbliższy poniedziałek, 24 lutego. Wisła Kraków, która w ostatniej kolejce niespodziewanie przegrała 0:1 ze Zniczem Pruszków, na półmetku sezonu zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Podopieczni Mariusza Jopa mają na swoim koncie 30 punktów i tracą 3 oczka do pozycji gwarantującej udział w barażach.