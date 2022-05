PressFocus Na zdjęciu: Blaz Kramer

Blaż Kramer został nowym zawodnikiem Legii Warszawa, oficjalnie poinformował stołeczny klub. Napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2024/25.

Blaż Kramer nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Słoweński napastnik podpisał trzyletni kontrakt

Kramer jest byłym zawodnikiem FC Zurych

Legia wzmacnia się przed nowym sezonem

25-letni Blaż Kramer to były zawodnik mistrza Szwajcarii FC Zurych. Jest pięciokrotnym reprezentantem Słowenii. Swój debiut w drużynie narodowej zanotował we wrześniu 2020 roku. Na swoim koncie ma także udział w dwóch spotkaniach eliminacyjnych do mundialu w Katarze.

Kramer to bardzo wysoki zawodnik mierzący 191 cm. Od 2019 roku występował w FC Zurych, które po trzynastu latach ponownie wywalczyło tytuł krajowego mistrza. W minionym sezonie wystąpił w trzynastu spotkaniach swojego zespołu zdobywając cztery bramki. Łącznie dla szwajcarskiej drużyny rozegrał 84 spotkania. Swoją karierę rozpoczynał w Słowenii grając dla Simer Sampion Celje i NK Aluminij. Trzy sezony spędził także w drugim zespole Vfl Wolfsburg.

– Znam obecną sytuację Legii w tym sezonie, ale wiem też, co ten klub znaczy w Polsce. Uważam, ze to największy polski klub, który regularnie wygrywa trofea. I to jest mój cel, dla którego tu przyszedłem. Też chcę wygrywać – powiedział Kramer po podpisaniu kontraktu.

– Blaz jest w najlepszym dla piłkarza wieku. Właśnie takich zawodników szukamy na rynku. Jest silnym napastnikiem. Ma dobre warunki fizyczne. Potrzebujemy szybkich graczy, a takim jest Blaż, któy potrafi atakować przestrzeń rywala. Ma dobrą skuteczność. W ostatnich latach grywał regularnie, choć może trochę mniej w ostatnim sezonie ze względu na problemy zdrowotne i dużą konkurencję. Mam nadzieję, że Ekstraklasa będzie mu odpowiadała – powiedział z kolei dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

