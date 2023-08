Nicklas Fullkrug został zaprezentowany jako nowy zawodnik Borussii Dortmund. Tym samym zyskał Dawid Kownacki, który będzie miał o jednego rywala mniej do gry w podstawowym składzie Werderu Brema.

IMAGO / Nordphoto Na zdjęciu: Niclas Füllkrug i Dawid Kownacki

Nicklas Fullkrug zamienił Werder Brema na Borussię Dortmund

Król strzelców poprzedniego sezonu Bundesligi kosztował ponad 13 milionów euro

9-krotny reprezentant Niemiec podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku

Fullkrug trafił do BVB. Skorzysta Kownacki

Borussia Dortmund potwierdziła hitowe wzmocnienie. Zawodnikiem wicemistrzów Niemiec został Nicklas Fullkrug, czyli król strzelców poprzedniego sezonu Bundesligi. 30-latek w barwach Werderu Brema zdobył 16 bramek, a więc tyle samo, ile Christoper Nkunku z RB Lipsk.

Po udanych rozgrywkach Fullkrug wzbudził ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W swoim szeregach widziały go takie drużyny jak Bayern Monachium, Eintrachtu Frankfurt i BVB. Wiele mówiło się także o potencjalnej przeprowadzce do Serie A. Ostatecznie to klub z Signal Iduna Park sięgnął po dziewięciokrotnego reprezentanta Niemiec.

Na odejściu Fullkruga do Dortmundu powinien skorzystać Dawid Kownacki, który m.in. z 30-latkiem rywalizował o miejsce w podstawowym składzie Werderu.