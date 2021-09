Chelsea FC według doniesień mediów na Wyspach Brytyjskich po solidnych wzmocnieniach w ofensywie, myślami jest już przy zabezpieczaniu defensywy. Football.London podaje, że na celowniku The Blues znajduje się Kalidou Koulibaly z SSC Napoli.

Chelsea FC myślami jest już przy kolejnym okienku transferowym

Na celowniku klubu z Londynu znalazł się Kalidou Koulibaly z SSC Napoli

Senegalczyk wyceniany jest na blisko 50 milionów euro

Koulibaly na radarze Chelsea

Chelsea FC ma kosmiczny skład. Niewykluczone jednak, że w trakcie zimowej sesji transferowej działacze klubu z Londynu dokonają kolejnego wzmocnienia. W kręgu zainteresowania triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów znalazł się reprezentant Senegalu.

W trakcie ostatniego mercato Saul Niguez był blisko zmiany barw klubowych, mając przenieść się do Chelsea z Sevilli. Ostatecznie temat upadł na finiszu. Szeregi The Blues wzmocnił natomiast Romelu Lukako. Mimo to wygląda na to, że władze stołecznej ekipy będą chcieli wykorzystać letnie okienko transferowe na kolejne wzmocnienie składu.

Thomas Tuchel ma plan, aby pozyskać piłkarza do obrony. Tym samym ma zostać wypełniona luka po Kurcie Zoumie. Francuz tego lata zamienił Chelsea na West Ham United. Tym samym niemiecki trener chciałby pozyskać zimą Koulibaly’ego, sugeruje Football.London. Senegalczyk ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 48 milionów euro.

W tym sezonie 30-latek wystąpił w dwóch spotkaniach Napoli, spędzając na placu gry 180 minut.

