Manchester United pracuje nad transferami do klubu. Erik ten Hag ma otrzymać wzmocnienia, lecz te będą kosztowały fortunę.

Erik ten Hag musi zaczekać na nowych piłkarzy

Manchester United musi bowiem zapłacić ogromne pieniądze za transfery

Możliwa kwota do wydania za trzech piłkarzy to około 160 milionów funtów

Klub liczy się z ogromnym wydatkiem

Manchester United dotychczas jedynie rozstaje się z piłkarzami. Brak nowych twarzy na Old Trafford nie powinien martwić kibiców, ponieważ klub pracuje na transferami kliku zawodników. Pozyskanie ich nie jest jednak łatwe. Zwłaszcza, że Erik ten Hag udał się na łowy do swojego byłego klubu, a ten nie patrzy na to przychylnie. Ponadto Holendrowi zależy na kupnie swojego rodaka do środka pola. Łączny koszt pozyskania trzech graczy to 160 milionów funtów.

Z przenosinami na Old Trafford najmocniej łączony jest Frenkie de Jong. Manchesterowi United zależy na Holendrze. Z tego powodu na Camp Nou trafiły już dwie oferty za tego piłkarza. Obie zawierały bonusy, co nie podoba się Barcelonie ze względu na przepisy w La Lidze. Wicemistrz Hiszpanii konsekwentnie stawia na swoim, a klub zadowolą tylko 74 miliony funtów. Na nic zdają się argumenty angielskiego klubu, który przypomina Barcelonie, że ta potrzebuje pieniędzy.

Erik ten Hag chce mieć w zespole znajome twarze, więc oprócz de Jonga, celami transferowymi Manchesteru United są dwaj byli podopieczni holenderskiego szkoleniowca. Czerwone Diabły mogą sprowadzić Lisandro Martineza. To argentyński środkowy obrońca, którym interesuje się Arsenal. Londyńczycy złożyli ofertę w wysokości 30 milionów funtów, ale ta została odrzucona. Ajax oczekuje pięć mln więcej. Z kolei Antony jest wyceniany na aż 50 mln. Sprowadzenie ich obu wydaje się być trudne do zrealizowania, ponieważ amsterdamczycy mają dość odejść swoich liderów. Jeżeli Manchester United chce Argentyńczyka i Brazylijczyka, będzie musiał zapłacić Ajaxowi ponad 85 mln.

