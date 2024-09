Specjalna prośba Mourinho. Fenerbahce rozmawia z graczem Juventusu

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho liczy na transfer Serba

Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, a także Rade Krunić czy Sofyan Amrabat – Jose Mourinho ściągnął do Fenerbahce kilu klasowych piłkarzy. Jednak to nie koniec transferów wicemistrzów Turcji. Portugalczyk liczy na sprowadzenie reprezentanta Serbii. Alfredo Pedulla przekonuje, że to “specjalna prośba” portugalskiego trenera.

Nowym graczem ekipy ze Stambułu ma zostać Filip Kostić, informuje Nicolo Schira. 31-latek nie znajduje się w planach Thiago Motty i może opuścić Juventus jeszcze tego lata. Tę sytuację chce wykorzystać Mourinho. Fenerbahce zaproponowało Bianconerim wypożyczenie z opcją wykupu. Turyńczycy chcą wpisać w umowę obowiązek definitywnego transferu, ale nie wykluczają zaakceptowania mniej korzystnych warunków.

Jak uważa Matteo Moretto, Kostić jest skłonny przyjąć propozycję Fenerbahce i przenieść się do tureckiej Super Lig. Zainteresowanie jego usługami wyraża także Galatasaray, jednak to wicemistrzowie kraju mają być bardziej konkretni w negocjacjach. Serb w tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu.

Zobacz także: Pogoń z transferem z Romy! Debiutował u Mourinho