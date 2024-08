News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joel Matip

Joel Matip łączony z Evertonem. Ostatnio grał w Liverpoolu

Joel Matip w latach 2016-2024 był zawodnikiem Liverpoolu. Umowa środkowego obrońcy z drużyną The Reds wygasła 1 lipca 2024 roku i nie została przedłużona. To oznacza, że 32-letni stoper podczas trwającego letniego okienka może dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego.

27-krotnego reprezentanta Kamerunu w ostatnich dniach łączono z takimi zespołami jak Bayer Leverkusen czy Fulham, a według portalu “CaughtOffside” do walki o podpis doświadczonego defensora właśnie włączyła się kolejna ekipa. Mowa o Evertonie, który może być zmuszony do pozyskania nowego obrońcy.

Niepewna jest bowiem przyszłość Jarrada Branthwaite’a, którego od dawna ma na swoim celowniku Manchester United. Dlatego włodarze The Toffees skierowali swój wzrok na Joela Matipa, z którym odbyli już pierwsze rozmowy.

Gdyby Kameruńczyk zdecydował się na przenosiny na Goodison Park, to bylibyśmy świadkami nieco kontrowersyjnego ruchu. Obrońca jeszcze niedawno grał bowiem dla odwiecznego rywala Evertonu – Liverpoolu.

Joel Matip przywdziewał koszulkę drużyny The Reds od lipca 2016 roku, gdy przeprowadził się na Anfield Road za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. 32-latek w barwach Liverpoolu rozegrał łącznie 201 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył 6 asyst.

Przyszłość defensora powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Niewykluczone, że stoper zamieni czerwoną na niebieską część miasta.