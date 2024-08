Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Renato Sanches

Oficjalnie: Renato Sanches wraca do Benfiki

Kariera Renato Sanchesa ostatnio znów jest na zakręcie. W ubiegłym roku portugalski pomocnik został wypożyczony z Paris Saint-Germain do AS Romy. Kibice „Giallorossich” z przyjściem 26-latka wiązali ogromne nadzieje, ale finalnie jego roczna przygoda w Serie A okazała się niewypałem. Rzymianie nie skorzystali z opcji wykupu zawodnika, przez co ten wrócił do Paryża.

Paris Saint-Germain jednak od początku dali do zrozumienia Renato Sanchesowi, że nie wiążą z nim przyszłości. Portugalczyk zatem niemal od czerwca musiał poszukiwać nowego klubu. I wreszcie ten okres minął. W poniedziałkowy wieczór 26-letni pomocnik wylądował w Benfice. Drużynie, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Benfica zdecydowała się na roczne wypożyczenie Renato Sanches. Portugalski klub doszedł do porozumienia z Paris Saint-Germain w sprawie opcji wykupu 26-latka. Jednak nie zostały zdradzone w tej kwestii dokładne szczegóły.

Renato Sanches w minionej kampanii rozegrał zaledwie 12 spotkań w koszulce AS Romy. Portugalski pomocnik w tym czasie zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Empoli, która odbyła się praktycznie na początku sezonu Serie A.

