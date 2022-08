fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Liverpool w ostatnich dniach letniego okienka poszukuje wzmocnienia środka pola. Na celowniku znalazł się Konrad Laimer, nad którego transferem przez długi czas pracował Bayern Monachium. Środowisko RB Lipsk utrzymuje, że Austriak zostanie w zespole na kolejny sezon.

Liverpool mierzy się z licznymi problemami kadrowymi

Menedżer Jurgen Klopp powiadomił władze o potrzebie ściągnięcia nowego środkowego pomocnika

Na celowniku znalazł się Konrad Laimer, który byłby dostępny za około 30 milionów euro

Liverpool działa pod presją czasu

Liverpool nie najlepiej zaczął ligowy sezon. Co prawda, w miniony weekend udało się pokonał Bournemouth aż 9-0, natomiast strata do liderującego Arsenalu wynosi już siedem punktów. Na postawę wicemistrza Anglii wpływ mają przede wszystkim problemy kadrowe. Wielu zawodników zmaga się z urazami, przez co zespół nie może uwolnić pełni swojego potencjału.

Prośbę do władz klubu wystosował sam menedżer Jurgen Klopp, który potrzebuje kolejnego środkowego pomocnika. Obecnie kontuzjowani są Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain i Curtis Jones, a Naby Keita ma wolną rękę w kwestii poszukiwania nowego pracodawcy.

Liverpool ma zatem niewiele czasu, aby ściągnąć jakościowe wzmocnienie. Celem numer jeden pozostaje Jude Bellingham, jednak ta transakcja będzie dostępna najwcześniej w 2023 roku. “The Reds” potrzebują rozwiązania na teraz, dlatego zwrócili się w stronę RB Lipsk. Ich uwagę przykuł Konrad Laimer.

Austriacki lider środka od dawna był na celowniku Bayernu Monachium, który tego lata pracował nad transferem. Nie udało się dojść do porozumienia, zatem temat upadł. Liverpool jest natomiast pewny swego i wierzy, że w ciągu najbliższy dni da się go jeszcze wyciągnąć z Bundesligi.

Według angielskich mediów Laimer byłby dostępny za około 30 milionów euro, na co wpływa ważność jego kontraktu, który obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku. Ze środowiska RB Lipsk dochodzą natomiast głosy, jakoby 25-latek na pewno miał pozostać w zespole na sezon 2022/2023.

