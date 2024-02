Przesądzone jest już to, że Karim Benzema nie zmieni zimą klubu i nie wróci do Europy. Francuski napastnik poprosił działaczy Al-Ittihad o spotkanie na temat możliwego opuszczenia klubu po zakończeniu sezonu.

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Karim Benzema

Spekulowano, że Benzema wróci do Europy już zimą

Ostatecznie nic z tego nie wyszło

Napastnika łączono z Chelsea i Manchesterem United

Benzema zostaje w Arabii Saudyjskiej

Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że Karim Benzema jest na dobrej drodze, by wrócić do Europy. Były napastnik Realu Madryt podobno nie czuje się dobrze w Arabii Saudyjskiej. W mediach łączono go między innymi z Chelsea i Manchesterem United. Ostatecznie skończyło się jednak tylko na spekulacjach.

Benzema zamierza w najbliższym czasie spotkać się z działaczami Al-Ittihad. Tematem ma być omówienie jego obecnej sytuacji w klubie i poruszenie możliwości ewentualnego transferu po zakończeniu sezonu.

Sami działacze Al-Ittihad nie mają mieć Benzemie za złe, że myślał o odejściu z klubu. Spekuluje się, że działacze chcieliby go namówić na dłuższą współpracę i zostanie przynajmniej do lata 2025 roku.

Obecna umowa Benzemy będzie ważna jeszcze 2,5 roku. Od czasu transferu na Bliski Wschód Francuz wystąpił w 20 meczach i zdobył w nich 12 bramek.

