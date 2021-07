Raphael Varane doszedł do porozumienia z Manchesterem United w sprawie warunków indywidualnego transferu, ale do finalizacji transferu jeszcze daleka droga. Do porozumienia muszą dojść jeszcze oba kluby, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami długiego przeciągania liny.

Raphael Varane uzgodnił z Manchesterem United warunki pięcioletniego kontraktu

Do porozumienia w sprawie warunków transferu nadal muszą dojść oba kluby

Real Madryt nie zamierza obniżać swoich oczekiwań w kwestii Varane’a, który był wyceniany na 70 milionów euro

Real Madryt i Manchester United nadal bez porozumienia

Jeszcze niedawno wydawało się, że Varane na pewno przeniesie się na Old Trafford. Według medialnych doniesień uzgodnił już nawet warunki pięcioletniego kontraktu z Czerwonymi Diabłami, ale nie zamierza naciskać na Real Madryt w kwestii transferu.

Jak informuje AS droga do porozumienia między klubami jest daleka. Wszystko wskazuje na to, że negocjacje między Realem Madryt i Manchesterem United toczyć się będą jeszcze przez długi czas, jeżeli nie pojawią się jakieś niespodzianki. Oba kluby na razie stoją przy swoich stanowiskach, choć w Manchesterze panuje przekonanie, że w stanie sprowadzić Varane’a poniżej jego ceny rynkowej. Ich rozumowanie jest oczywiście związane z faktem, że obecna umowa reprezentanta Francji z Realem Madryt obowiązuje tylko do czerwca 2022 roku. To sprawia, że dla Królewskich może to być ostatnia szansa na sprzedaż zawodnika.

Na chwilę obecną władze Realu Madryt nie zamierzają ustępować. Królewscy byli gotowi na przedłużenie kontraktu z Varane’m, ale ten nie zaakceptował przedstawionej przez nich propozycji. Francuz miał również pozwolenie na negocjacje z Manchesterem United, a po tym jak doszedł z angielskim klubem do porozumienia, władze Królewskich uważają, że Czerwone Diabły powinny się postarać się i zbliżyć się do kwoty 70 milionów euro, na którą wyceniany był zawodnik. Manchester United do tej pory oferował tylko 40 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach. Propozycja ta została oczywiście odrzucona.

Varane liczył na to, że kwestia jego transferu zostanie rozstrzygnięta jeszcze przed jego powrotem do Madrytu z wakacji, ale nic nie wskazuje na to, aby tak się miało stać. Francuz wkrótce powinien dołączyć do drużyny, którą w nowym sezonie poprowadzi Carlo Ancelotti.

Zobacz także: El Clasico legend dla Realu Madryt, popisy Ronaldinho