El Clasico legend dla Realu Madryt, popisy Ronaldinho

El Clasico z udziałem piłkarskich legend odbyło się we wtorkowy wieczór w Tel Awiwie. Ostatecznie w tego typu starciu górą był Real Madryt, który pokonał FC Barcelonę 3:2. Bohaterem był jednak Ronaldinho, który zaprezentował niezwykłe umiejętności w trakcie spotkania.

El Clasicio z udziałem legend odbyło się 20 lipca w Izraelu

Arena spotkania był Bloomfield Stadium

Królewscy okazali się ostatecznie lepsi

Ronaldinho showman

El Clasico z udziałem Lionela Messiego, czy Karima Benzemy będzie miało miejsce dopiero 24 października. Niemniej we wtorkowy wieczór doszło do starcia legendarnych gwiazd, które w przeszłości występowały w szeregach Blaugrany i Los Blancos.

Uwagę w trakcie rywalizacji przede wszystkim przykuwał były reprezentant Brazylii. Ronaldinho zmagający się w ostatnim czasie z różnymi kłopotami w trakcie meczu pokazowego nie dawał po sobie poznać, że miał za sobą trudny czas. Trzeba pamiętać, że były piłkarz swego czasu zmagał się depresją, mając też problemy z alkoholem. Nie brakuje też głosów, że wkrótce Brazylijczyk może trafić do więzienia z powodu nie płacenia alimentów.

W każdym razie na zielonej murawie Ronaldinho cieszył się tym, że może grać w piłkę. Chociaż widoczna była w jego przypadku nadwaga. Nie przeszkadzało to jednak byłemu mistrzowi świata na prezentowaniu ładnych dla oka zagrań, po których ręce same składały się do oklasków.

Chociaż brazylijski zawodnik zaprezentował się z bardzo dobrej strony, to ostatecznie jego zespół przegrał 2:3. Bramki dla Barcelony zdobyli Ronaldinho i Jofre. Z kolei trafienia dla Królewskich zaliczyli: Pedro Munitis, Alfonso Perez oraz Ruben de la Red.

Oprócz byłej gwiazdy reprezentacji Brazylii na boisku zaprezentowali się również: Rivaldo, Deco, Roberto Carlos, Gaizka Mendieta, czy Luis Figo.

Ronaldinho z rzutu karnego i FC Barcelona prowadzi 1:0! ⚽



El Clásico legend trwa w Eleven Sports 1! 👀#lazabawa pic.twitter.com/852x8pJd0l — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 20, 2021

