Kolejny zawodnik na celowniku Interu Mediolan. Lista coraz dłuższa

Ricardo Rodriguez, który obecnie jest wolnym zawodnikiem, pojawił się jako potencjalny cel transferowy Interu Mediolan. Jednakże, na celowniku Nerazzurrich znajduje się co najmniej trzech innych obrońców, dlatego trudno przewidzieć na kogo padnie ostateczny wybór władz klubowych.

Ricardo Rodriguez na Radarze Interu

Inter Mediolan zwrócił uwagę na reprezentanta Szwajcarii, Ricardo Rodrigueza, który jest obecnie bez klubu po nieudanych negocjacjach przedłużenia kontraktu z Torino. “Sky Sport Italia” i “Il Corriere dello Sport” twierdzą, że 31-letni obrońca jest jednym z zawodników monitorowanych przez Nerazzurrich, choć nie jest jedynym nazwiskiem na ich liście.

Innym piłkarzem bez klubu, który jest łączony z transferem na San Siro jest Mario Hermoso. Pomimo, że nowi właściciele Interu, Oaktree, woleliby podpisać kontrakt z młodszym obrońcą niż Hiszpan lub Rodriguez, ten ostatni może podpisać roczny kontrakt z dość niskim wynagrodzeniem, co mogłoby odpowiadać wymaganiom Nerazzurrich.

Według “Corriere dello Sport”, Johan Vásquez z Genoi oraz Lorenzo Pirola z Salernitany to dwie kolejne opcje do wzmocnienia zespołu dla broniących tytułu mistrza Serie A Nerazzurrich. Inter nie jest jednak skłonny do rozmów na temat transferu definitywnego i rozważa jedynie wypożyczenia z opcją wykupu.

Inter Mediolan znajduje się w trudnej sytuacji, starając się zbalansować potrzeby zespołu z możliwościami finansowymi. W kontekście ograniczeń budżetowych, podpisanie kontraktu z wolnym zawodnikiem, takim jak Ricardo Rodriguez, może być korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli zawodnik zgodzi się na niższe wynagrodzenie. Z drugiej strony, wypożyczenia z opcją wykupu, takie jak w przypadku Vásqueza czy Pirola, dają klubowi elastyczność i możliwość przetestowania zawodników przed ewentualnym stałym transferem. Przede wszystkim jednak pion sportowy Interu wraz z nowym właścicielem klubu musi ustalić wspólną strategię transferowa.

