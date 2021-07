Szymon Żurkowski jest blisko ponownego wypożyczenia przez Fiorentinę. Polak trzeci sezon z rzędu zagra dla Empoli, które awansowało do Serie A. Tym samym 23-latek otrzyma możliwość występów we włoskiej elicie.

Szymon Żurkowski przez ostatnie półtora roku był wypożyczony z Fiorentiny

23-katek jest bliski kolejnego tymczasowego transferu

Polak zdaniem Corriere dello Sport wciąż będzie występował w Empoli, które awansowało do Serie A

Żurkowski ponownie spróbuje podbić Serie A

Kilka lat temu środowisko piłkarskie z Polsce zachwyciło się ofensywnym stylem Górnika Zabrze, który podbijał Ekstraklasę. Wówczas barw tego klubu broniło wielu młodych i utalentowanych zawodników. Jednym z nich był Szymon Żurkowski. 23-latka zimą 2019 roku za około cztery miliony euro sprowadziła Fiorentina. Fiołki pozostawiły jednak środkowego pomocnika na kolejne pół roku w Górniku.

Przed sezonem 2019/2020 Żurkowski stawił się na Stadio Artemio Franchi, by rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Fiorentiny. Misja ta okazała się porażką. Polak rozegrał łącznie dziesięć minut w Serie A. Wystąpił przeciwko Juventusowi oraz Udinese.

Pomocną dłoń do Żurkowskiego zimą 2020 roku wyciągnęło Empoli, które wypożyczyło go na półtora roku. W rundzie rewanżowej sezonu 2019/2020, Polak pojawił się na boisku siedem razy. W minionej kampanii grał już częściej (25 spotkań). Ponadto strzelił dwa gole. Jego drużyna wygrała Serie B i awansowała do włoskiej elity.

Corriere dello Sport informuje, że Żurkowski zostanie ponownie wypożyczony przez Fiorentinę. Fiołki prowadzą zaawansowane rozmowy z Empoli, które tym razem ma mieć możliwość wykupu 23-latka. Zawodnik aktualnie oczekuje na decyzję umożliwiającą mu rozpoczęcie przygotowań do sezonu z Empoli.

