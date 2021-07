Kamil Glik w kolejnej kampanii prawdopodobnie nadal będzie występował w Serie A. Dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że reprezentant Polski jest bliski przeprowadzki z Benevento Calcio do Udinese Calcio.

Kamil Glik ma za sobą niezłe Euro 2020. Chociaż polska drużyna nie zachwyciła, to polski defensor nie ma sobie zbyt wiele do zarzucenia. 33-latek ma kontrakt ważny z Benevento Calcio do końca czerwca 2023 roku. Niemniej jego wysokie zarobki skutkują tym, że aktualny klub piłkarz po spadku do Serie B nie jest w stanie regulować zawodnikowi pensji. Taki stan rzeczy sprawił, że zawodnik musiał szukać sobie nowego pracodawcy. Wygląda na to, że poszukiwania nowego klubu dobiegły końca.

Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że 86-krotny reprezentant Polski dołączy niebawem do Łukasza Teodorczyka w Udinese Calcio. Glik ma wzmocnić defensywę ekipy z Dacia Arena. Gianluca Di Marzio podaje, że negocjacje w sprawie zmiany klubu przez Polaka dobiegają końca i wkrótce Luca Gotti zyska kolejnego obrońcę.

Były zawodnik między innymi Monaco, czy Torino ma niezwykłe doświadczenie zebrane w lidze włoskiej. Glik zaliczył jak na razie 183 spotkania w Serie A, w których zdobył 12 bramek, a ponadto zaliczył pięć asyst. W szeregach Czarownic polski piłkarz mógł liczyć rocznie na zarobki w wysokości 2,5 miliona euro. Wartość rynkowa Glika szacowana jest na dwa miliony euro. W nowym zespole polski piłkarz może rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Samirem, czy Sebastienem De Maio.

