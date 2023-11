IMAGO / Sportimage / Paul Terry Na zdjęciu: Thomas Partey

Al-Ettifaq oraz Al-Ahli są zainteresowane transferem Thomasa Partey’a

Reprezentant Ghany gra obecnie w Arsenalu Londyn

Pomocnik nie jest pierwszym wyborem trenera “Kanonierów”

Thomas Partey rozchwytywany przez arabskie zespoły

Kolejne kluby dołączają do grona zainteresowanych sprowadzeniem Thomasa Parteya. Według tamtejszej prasy jest dwóch faworytów do zakupu reprezentanta Ghany. Al-Ahli i Al-Ettifaq widzą w swoich szeregach miejsce dla środkowego pomocnika. Oba zespoły należą do jednych z najlepszych w lidze saudyjskiej, aczkolwiek mimo wielu wzmocnień wciąż szukają okazji do sprowadzenia następnych gwiazd europejskiej piłki. 30-letni piłkarz musi poszukać sobie nowej drużyny, ponieważ Mikel Arteta nie korzysta zbyt często w tym sezonie z jego usług.

Partey wystąpił zaledwie w 4 spotkaniach Premier League. Przebywał na boisku łącznie przez 251 minut. Do Londynu trafił w 2020 roku z Atletico Madryt. Hiszpański klub otrzymał za swojego wychowanka 50 milionów euro. W drużynie z Emirates Stadium zagrał 104 razy. Strzelił 5 bramek i zaliczył 4 asysty. Razem z “Kanonierami” wygrał Tarczę Wspólnoty. Obecnie wyceniany jest na 35 milionów.