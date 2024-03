Nico Williams to kandydat do wzmocnienia któregoś z angielskich gigantów. Nad aktywowaniem klauzuli poważnie myśli Chelsea.

Nico Williams może tego lata przenieść się do Premier League

Utalentowanym skrzydłowym interesują się giganci, w tym również Chelsea

W jego umowie zapisano klauzulę wykupu w wysokości 50 mln euro

Williams bohaterem dużego transferu? Interesuje się nim Chelsea

Nico Williams to w obecnym sezonie jeden z najciekawszych piłkarzy w całej La Liga. 21-latek zgromadził w 22 ligowych meczach trzy bramki oraz siedem asyst. Imponuje szybkością, techniką oraz łatwością w dryblingu, a na dodatek dostarcza niezłe liczby. Wiele wskazuje na to, że jego czas w Athletic Bilbao powoli dobiega końca. Mimo podpisania nowej umowy jest nieustannie łączony z klubami, które są gotowe zapłacić za niego duże pieniądze. W kontrakcie Williamsa zapisana została klauzula wykupu w wysokości 50 milionów euro, co w obliczu tak wielkiego talentu wydaje się kwotą dość promocyjną.

Nazwisko skrzydłowego reprezentacji Hiszpanii znajduje się na liście życzeń Barcelony. Aby ten transfer mógł dojść do skutku, najpierw konieczna byłaby sprzedaż innych zawodników. Dodatkowo, Blaugrana musiałaby najprawdopodobniej zrezygnować z dalszej współpracy z Joao Felixem. Niezdecydowanie Barcelony próbują wykorzystać Anglicy, którzy takich ograniczeń finansowych nie mają.

Do zainteresowanych Arsenalu i Liverpoolu dołączyła również Chelsea, która planuje poważne wzmocnienia ofensywy. Williams był konsekwentnie obserwowany przez jej skautów w ostatnich miesiącach. Wystawili oni bardzo pozytywne recenzje, więc The Blues są gotowi, aby latem sprowadzić go do siebie.

