Kolejny klub chętny na darmowy transfer Depaya

Memphis Depay ma kontrakt z Olympique Lyon ważny tylko do końca sezonu. Holender nie zdecydował się na jego przedłużenie, chcąc spróbować nowych wyzwań. Chętnych na usługi 27-latka nie brakuje. Najnowsze doniesienia sugerują, że zawodnik znalazł się na celowniku mistrzów Serie A.

Juve dołącza do wyścigu po Holendra

Memphis Depay w trakcie trwającej kampanii wystąpił jak na razie w 37 spotkaniach, notując w nich 20 trafień. Nie dziwi zatem, że chętnych na usługi reprezentanta Holandii nie brakuje. Faworytem do pozyskania piłkarza wydawała się Barcelona. Tymczasem kolejnym klubem, chcącym mieć Depaya w swoich szeregach jest Juventus.

62-krotny reprezentant Holandii broni barw Olympique Lyon od 2017 roku. Do teamu z Francji zawodnik dołączył po nieudanym pobycie w Man Utd. Wcześniej Depay grał w PSV Eindhoven. CalcioMercato.com podaje natomiast, że chętna na pozyskanie piłkarza wydaje się Stara Dama.

Piłkarzowi bliżej do Camp Nou i Koemana

Niewykluczone, że w Juve po sezonie zacznie się przebudowa. Realny scenariusza zakłada, że kilku zawodników na dobre pożegna się z klubem. Wolne miejsca będą musieli wypełnić nowi zawodnicy. Mając na uwadze to, że klub z Turynu ma doświadczenie w pozyskiwaniu piłkarzy wolnych, to nie można wykluczyć, że pozyska właśnie Depaya.

Kluczowe przy decyzji dotyczącej nowego klubu Holendra może być jednak to, czy jego nowy pracodawca zapewni mu możliwość gry w Lidze Mistrzów. O ile w przypadku Barcy wydaje się to przesądzone, to Juventus cały czas musi o to drżeć. Aktualnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli, mając taki sam dorobek punktowy jak Napoli i Milan (66 oczek).

W najbliższy weekend Juve zmierzy się na swoim stadionie z Udinese Calcio. Niewykluczone, że po tym spotkaniu wyjaśni się przyszłość trenera Andrei Pirlo.

Udinese Juventus Turyn 6.30 4.40 1.55 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 27. kwietnia 2021 08:34 .

