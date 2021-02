Kylian Mbappe i jego przyszłość w Paris Saint-Germain stoi cały czas pod znakiem zapytania. Komentarz na temat reprezentanta Francji wyraził natomiast jego były kolega z zespołu Jese Rodriguez. Hiszpan w jednej z ostatnich wypowiedzi dał do zrozumienia, że mistrz świata z 2018 roku chce dołączyć do Realu Madryt.

Kylian Mbappe ma umowę ważną z paryżanami do końca czerwca przyszłego roku. Chociaż sternicy PSG chcą przedłużyć kontrakt z zawodnikiem, to ten wciąż zwleka z podjęciem decyzji. – On chce dołączyć do Realu. Jego idolem od zawsze był Cristiano Ronaldo. Kocha Madryt. Jestem pewien, że prędzej, czy później trafi do tego klubu – mówił Jese Rodriguez w rozmowie z El Partidazo.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Mbappe jest jednym z głównych celów władz Los Blancos. Oprócz niego Real chciałby też pozyskać Eduardo Camavingę, broniącego aktualnie barw Stade Rennais. Kolejnym z celi stołecznego klubu ma być też Erling Haaland z Borussii Dortmund.

Pandemia zepsuje Królewskich?

Ambitne plany transferowe Realu zepsuła jednak pandemia koronawirusa. COVID-19 wpłynął na finanse wielkich europejskich klubów. W związku z tym Neymar sposobi się podpisania nowej umowy z PSG. Francuski klub nie chce dopuścić do tego, że Brazylijczyk mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. Podobnie może wyglądać sytuacja z Mbappe.

Francuz będzie musiał zatem wkrótce podjąć decyzję, która ma polegać na tym, że albo Mbappe podpisze nowy kontrakt, albo latem zmieni klub. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, to najbliższe miesiące zapowiadają się niezwykle ciekawie.